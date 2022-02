Momenti di apprensione e paura all’alba a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di circa 30 anni si è barricato in casa in piazza San Pietro è minaccia di far esplodere tutto con una bombola di gas. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Santa Maria Capua Vetere, minaccia di far esplodere tutto: piazza sotto assedio

Questa mattina un residente, in circostanze ancora da chiarire, in evidente stato di alterazione mentale, ha dato in escandescenze e ha minacciato il quartiere di far saltare una bombola a gas. La deflagrazione potrebbe causare gravi danni in una zona, quella di piazza San Pietro, ad alta densità abitativa.

L’allarme è scattato dalle attività commerciali. Il bar Spaghetto, noto luogo di ritrovo della città sammaritana, è stato costretto a chiudere e il proprietario si è barricato all’interno in attesa delle forze dell’ordine. Gli uomini del commissariato e quelli della stazione dei carabinieri presidiano l’abitazione dove l’uomo si è barricato.

Come spiega Edizione Caserta, il protagonista della vicenda non sarebbe nuovo a episodi del genere visto che già nello scorso mese di agosto tenne in scacco la zona minacciando il suicidio. I militari dell’Arma stanno negoziando con il 30enne ma non si esclude l’irruzione armata nell’appartamento qualora la situazione lo richiedesse.