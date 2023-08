Paura a Procida, barca in fiamme: enorme macchia nera in mare  

Terrore nelle acque dell’isola di Procida. Una barca è andata a fuoco per cause ancora in fase di accertamento. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto.

Paura nel golfo di Napoli, barca in fiamme: enorme macchia nera in mare

L’incendio si è verificato nelle acque antistanti l’isola di Vivara. Dalle immagini diffuse da TgProcida, è chiaramente visibile una lunga macchia nera che si estende per parecchi metri.

Poco dopo è intervenuta la motovedetta CP 807 della Capitaneria di Porto che ha tratto in salvo i due occupanti. A supporto è intervenuto anche il personale della Guardia Costiera di Procida, per accertare che non vi fosse inquinamento in zona.

Attualmente il fuoco è stato estinto ed il natante è stato preso a rimorchio per essere condotto nel porticciolo turistico di Marina di Procida.