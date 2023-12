Pozzuoli. Momenti di panico si stanno vivendo da circa un’ora in località La Schiana, tra Pozzuoli ed Arco Felice, a causa di una fuga di gas che ha generato un’enorme nube di fumo. L’aria è irrespirabile, tante persone si sono barricate in casa per evitare di inalare il gas.

Paura a Pozzuoli, enorme fuga di gas: isolato ospedale La Schiana, traffico deviato

Secondo una prima ricostruzione, un tubo di gas sarebbe stato tranciato accidentalmente durante i lavori della nuova rotonda davanti all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Da lì sarebbe fuoriuscito il gas che, in pochi attimi, ha invaso tutta la zona.

Sul posto sono interventi immediatamente i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area in cui è avvenuto l’incidente. La zona è attentamente monitorata a causa della pericolosità del gas. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha reso noto che al momento le ambulanze del 118 non possono accedere al pronto soccorso dell’Ospedale di Pozzuoli e che intanto sono state dirottate verso altri presidi sanitari. Posti di blocco sono tutt’ora presenti in zona la Schiana, presidiata dalla Polizia Municipale, che impediscono di raggiungere l’ospedale. Solo il personale-sanitario può accedervi, oltre alla navetta addetta al trasporto di farmaci salvavita. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della tubatura.