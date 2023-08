Hanno fatto irruzione in casa a Mugnano mentre i proprietari facevano la pennichella. È successo ieri, nel pomeriggio di domenica, in via Pascoli.

Paura a Mugnano, ladri in casa in pieno giorno durante la “pennichella”

Il raid è avvenuto in pieno centro cittadino, mentre due coniugi dormivano. A darne notizia è Il Mattino. Marito e moglie riposavano in due stanze diverse e non si sono accorti dell’irruzione dei malviventi.

Nonostante l‘orario diurno, i balordi sono riusciti a raccogliere un cospicuo bottinò e a scappare con svariati gioielli e monili, per un valore di almeno 3-4 mila euro.

Sull’episodio indagano i carabinieri. In base a una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati da una finestra lasciata aperta. Indagini in corso per risalire ai responsabili. I furti in appartamento registrano un vero e proprio incremento proprio durante il periodo agostano.