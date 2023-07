Litiga col marito e si dà alla fuga con il figlio di due anni. Sono state ore di apprensione a Marano, in provincia di Napoli, per l’allontanamento volontario di una donna affetta da problemi psichici e il suo bimbo.

Marano, in fuga col figlio di due anni: donna ritrovata a Villaricca

Come spiega Il Mattino, la ragazza si era allontanato con il suo piccolo dal centro di Marano, in auto e aveva fatto perdere le sue tracce. In agitazione, il marito e gli altri familiari hanno contattato i carabinieri, temendo anche per le condizioni del figlio di due anni che la donna aveva portato con sé.

I militari dell’Arma di Marano si sono messi immediatamente sulle loro tracce. Dopo una serie di ricerche, la mamma e il figlioletto sono stati localizzati in un albergo di Villaricca. Decisiva l’analisi delle celle telefoniche. le condizioni della donna e del minore sono buone. Il caso è stato segnalato ai servizi sociali comunali. Il piccolo, intanto, è stato affidato al padre.