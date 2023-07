Un grava incidente si è verificato in queste ore a Marano, comune a nord di Napoli. Una donna di 80 anni a bordo di una Ford Fiesta si è ribaltata dopo aver urtato un’auto mentre percorreva il tratto di strada tra via Padreterno e via San Rocco.

Paura a Marano, auto si ribalta dopo terribile scontro

Il veicolo si è ribaltato su di un lato dopo l’impatto. Sul posto, come riporta il quotidiano locale TerraNostraNews, sono intervenuti i vigili del fuoco che con non poca difficoltà hanno estratto la donna dalle lamiere. Le sue condizioni sono sarebbero gravi. L’anziana è stata trasportata in ospedale dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità.