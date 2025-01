Un episodio inquietante si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in un viale privato di Giugliano in Campania, dove una giovane ragazza è stata inseguita da un uomo incappucciato mentre tornava a casa.

Paura a Giugliano: uomo incappucciato insegue ragazza fino al viale di casa

Le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, alle 00:34, mostrano la ragazza che apre il cancelletto del viale per rientrare nella sua abitazione. Poco dopo, compare un uomo incappucciato che, con difficoltà, scavalca il cancello, intrufolandosi nella proprietà privata.

La vicenda è stata denunciata dalla famiglia della ragazza al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto. “Ieri notte le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo che stava inseguendo mia cugina. Si è riuscito a intrufolare nel nostro viale privato. Per pochi secondi non è accaduto qualcosa di veramente brutto”, ha dichiarato un familiare della giovane.

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra ha commentato duramente l’accaduto, sottolineando la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza dei cittadini. “Quanto accaduto a Giugliano in Campania è un episodio gravissimo che ci ricorda ancora una volta quanto sia importante garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare delle donne, troppo spesso vittime di episodi inquietanti e potenzialmente drammatici.

È inaccettabile che una ragazza non possa sentirsi al sicuro nemmeno nel tragitto per tornare a casa. Mi unisco alla denuncia della famiglia e chiedo alle autorità competenti di intervenire con la massima urgenza per identificare, grazie alle immagini di videosorveglianza, l’autore di questo gesto, nonché di rafforzare i controlli su un territorio vasto e complesso come quello di Giugliano. La sicurezza e la serenità delle persone devono essere una priorità assoluta”, ha concluso Borrelli. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per identificare l’uomo ripreso dalle telecamere