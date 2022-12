Momenti di paura nel weekend in via Romagnosi. Calcinacci sono crollati dall’intonaco di un palazzo danneggiando alcune autovetture parcheggiate sotto lo stabile.

Giugliano, momenti di paura in via Romagnosi: crollano calcinacci

Ci troviamo nella strada che collega via Antica Giardini a via Colonne, a Giugliano, a due passi dalla scuola Rita Levi Montalcini, nei pressi della Gb Futura. Come ci è stato segnalato da più lettori, tra sabato e domenica un edificio ha perso pezzi di intonaco dalla facciata e dalle balaustre. I frammenti di calce sono piombati a terra e hanno colpito anche alcune macchine.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento per i rilievi del caso e per la messa in sicurezza. La strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire la rimozione dei detriti e per consentire i sopralluoghi nello stabile. I residenti della zona lamentano da tempo lo stato fatiscente dell’edificio oggetto del crollo: da tempo, infatti, verserebbe in uno stato di abbandono.