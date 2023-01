Un bruttissimo incidente si è verificato questa mattina, martedì 24 gennaio, nei pressi del centro commerciale Grande Sud di Giugliano (ex Auchan). Un’utilitaria di colore grigio, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata sul lato sinistro mentre procedeva in direzione Lago Patria. Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Giugliano, auto si ribalta sul “doppio senso” nei pressi dell’ex Auchan

Sul posto è intervenuta un’ambulanza con il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure al conducente della vettura che, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi ferite. Sul luogo dell’incidente è giunta anche una pattuglia della Polizia Municipale di Giugliano per i rilievi del caso e gestire il traffico veicolare e gli operatori del soccorso stradale. Chiuso un tratto di strada per permettere la rimozione del veicolo che ostruiva parte del passaggio delle auto.