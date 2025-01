Patrizia De Rosa morta dopo intervento allo stomaco: indagini sul decesso della 64enne di Giugliano

Sarà la Procura di Napoli a far chiarezza sulla morte di Patrizia De Rosa, 64 anni, deceduta il 26 dicembre scorso nella sua abitazione a Giugliano.

Patrizia De Rosa morta dopo intervento allo stomaco: s’indaga sul decesso della 64enne di Giugliano

La donna, affetta da obesità, si era sottoposta a un intervento di riduzione dello stomaco presso l’ospedale CTO di Napoli, ma una serie di complicazioni post-operatorie hanno portato a un tragico epilogo.

L’operazione, una sleeve gastrectomy, era stata effettuata il 24 ottobre 2024. Tuttavia, dopo l’intervento, si era formata una fistola gastrica che aveva reso necessario un ricovero in terapia intensiva dal 6 al 10 novembre. I medici avevano assicurato che il problema si sarebbe risolto spontaneamente e, dopo il ritorno della paziente in reparto, avevano deciso per la dimissione. Una volta a casa, però, le condizioni della donna non miglioravano. Patrizia ha effettuato diversi accessi al CTO lamentando problemi persistenti, ma nessuna delle visite ha portato a un nuovo ricovero.

Secondo intervento anche al Monaldi di Napoli

Preoccupata per il continuo peggioramento, la famiglia ha deciso di rivolgersi all’ospedale Monaldi di Napoli, dove la 64enne è stata sottoposta a un secondo intervento per l’applicazione di un’endoprotesi nel tentativo di chiudere la fistola.

Il 6 dicembre, Patrizia è stata dimessa dal Monaldi, ma durante un successivo controllo, si è constatato che la fistola era ancora presente. Nonostante ciò, i sanitari hanno deciso di non rimuovere l’endoprotesi. Le condizioni della donna, però, sono continuate a peggiorare fino alla mattina del 26 dicembre, quando il marito l’ha trovata priva di vita nel suo letto. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarla.

A seguito della denuncia dei familiari, che si sono rivolti allo Studio 3A, la Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta sulla vicenda. Sulla salma è stata già effettuata l’autopsia, un passaggio cruciale per rispondere ai numerosi interrogativi sul decesso di Patrizia De Rosa.

I familiari chiedono ora chiarezza e giustizia, mentre l’indagine dovrà accertare eventuali responsabilità mediche e se ci siano stati errori o negligenze nella gestione delle complicazioni post-operatorie che potrebbero aver contribuito alla morte della 64enne.