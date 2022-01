Patrizia Calvino, 13 anni, di Giugliano, è deceduta a causa del male del secolo. Ad anticipare la notizia è il sito Internapoli.it. La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro della città e del web lasciando sconcertata l’intera comunità. “Grazie per averci insegnato ad amare e lottare”, scrive la mamma Marina sul proprio profilo Facebook. La piccola lascia il papà Vincenzo e la sorella Raffaella.

Tragedia a Giugliano

I funerali della 13enne si sono svolti questo pomeriggio, presso il Centro Uria Chiesa Evangelica, in Via Madonna del Pantano. Non sono mancati i messaggi di cordoglio sui social per la famiglia Calvino. “Da una donna così forte ,coraggiosa e meravigliosa come te non poteva che nascere la bambina guerriera che ha lottato fino ad ora! Patty sarà sempre con voi tu sentirai la sua presenza. Ora la sua sorellina ha tanto bisogno della vostra forza!! Coraggio!!Ti stringo forte forte ci vediamo da vicino”, ha scritto Giuseppina.