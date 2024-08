Devastante incendio registrato questa notte a Pastorano, nel casertano. Le fiamme sono divampate all’interno di un deposito di prodotti casalinghi, nella zona industriale. A fuoco anche materiale plastico, in particolare imballaggi per detersivi.

Pastorano, a fuoco azienda di detersivi: attivato monitoraggio di diossine nell’aria

Il rogo ha prodotto una densa colonna di fumo visibile anche dall’autostrada A1. Sul posto sono intervenute per ore le autobotti dei Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti. Resta alta però l’allerta sull’impatto ambientale.

Su segnalazione dei pompieri, da stanotte è attivo un campionatore dell’Arpac per il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.