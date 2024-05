E’ di nuovo preso d’assalto l’ufficio tributi di via Palumbo a Giugliano. L’arrivo degli accertamenti del 2020 a tanti contribuenti ha scatenato di nuovo il panico e in molti si stanno recando agli uffici per chiedere spiegazioni.

Passi carrabili a Giugliano, è di nuovo caos all’ufficio tributi

Nonostante in tanti abbiano già inviato le autocertificazioni perché non proprietari di passi carrai o residenti in strade private, le richieste di pagamento continuano ad arrivare. E neppure l’avviso del sindaco ha risolto la questione. Gli avvisi sono stati spediti anche a un singolo residente di condomini a nome di tutti.

Ora però si è aggiunto un nuovo tassello alla vicenda. Per gli accertamenti del 2020 dagli uffici di via Palumbo i cittadini vengono invitati a recarsi presso la sede di Municipia, la vecchia società di riscossione, che è a Melito. E anche lì in questi giorni c’è una incredibile ressa.