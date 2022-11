Piccoli gesti fanno la differenza: questo il punto centrale della nuova campagna di sensibilizzazione voluta da Casoriambiente e presentata ieri, nella sala consiliare, del municipio.

Testimonial d’eccezione due piccole concittadine: Kimberli Petriccione e Aurora Guarino, di 4 e 11 anni. Proprio dalle scuole e dai più piccoli partirà la campagna.

Il rispetto per l’ambiente però, oltre che per i giovani, passa attraverso la digitalizzazione. Già dallo scorso anno è attiva un app per smarthphone che facilita diversi servizi tra cui la prenotazione online del ritiro rifiuti ingombranti. Due le grandi novità di quest’anno, la consegna dei kit per la raccolta differenziata oltre che al domicilio attraverso due distributori automatici posti a casoria centro e arpino e l’installazione di telecamere di videosorveglianza per zone critiche per lo sversamento illecito dei rifiuti.

