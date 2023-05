È la sera del 4 maggio. Flora e Carmine, una giovane coppia di Casalnuovo, sono in salotto con tutta la famiglia a vedere la partita più importante dell’anno quella che porterà il Napoli alla vittoria matematica dello scudetto. Mentre tutta la città è in visibilio, anche la piccola, che aspettano da 9 mesi, fa capire di non farcela più: vuole venire al mondo.

Osimhen segna e si rompono le acque. Flora e Carmine diventano genitori e insieme campioni d’Italia. La piccola si chiama Azzurra: ma è già diventata famosa come “la bimba scudetto”. Ai fiocchi azzurri che hanno invaso la città e anche la loro casa, se n’è così aggiunto uno rosa. Ora però il desiderio più grande: è portare Azzurra a conoscere i campioni d’Italia.