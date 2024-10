“Ho sentito un po’ troppe esaltazione, esagerata, e per fortuna ora torniamo a giocare dopo quindici giorni. Sono passate solo sette giornate, sicuramente ci fa piacere tornare in campo dalla nostra posizione di classifica, che però è sempre molto corta. La sosta ci ha portato qualche intoppo: Lobotka è tornato con un problema al flessore, non è gravissimo ma è comunque un problema che andrà affrontato. È un peccato, si stava esprimendo a livelli alti, ma sarà anche l’occasione giusta per vedere Gilmour. Lo stavo penalizzando per quanto vedevo in allenamento, ma Lobotka era davanti ed era difficile non farlo giocare. Per costruire squadre forti nel tempo dovremo essere bravi a riempire le caselle e mettere un doppio titolare in ogni ruolo. Dietro a Lobotka c’è sicuramente un giocatore forte come Gilmour”.