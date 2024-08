L’arrivo, ormai imminente, di Lukaku ha chiuso ulteriormente le porte a un futuro al Napoli di Victor Osimhen. Il nigeriano è da tempo sul mercato e, a maggior ragione, dopo che la società ha deciso comunque di investire per l’acquisto del belga e per i potenziali trasferimenti in entrata di McTominay e Gilmour. Per l’attaccante nelle ultime ore si sono riaperte le porte dell’Arabia Saudita, con un’offerta da circa 70 milioni recapitata dall’Al-Ahli che soddisfa il club di De Laurentiis, ma non il giocatore da un punto di vista economico.

Parla il procuratore di Osimhen

Il 25enne ha respinto la proposta iniziale dei sauditi e il suo agente, Roberto Calenda, ha voluto ribadire le intenzioni del giocatore con un post sul proprio account X: “Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione – ha scritto -. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio”.