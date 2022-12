E’ un risveglio triste per la cittadina di Parete. E’ venuta a mancare Anna Barbato, 63 anni. La donna si è arresa a un tumore contro cui stava lottando da alcuni mesi. La notizia si è rapidamente diffusa tra le strade del piccolo comune casertano gettando amici e parenti nello sconforto.

Parete in lutto per Anna Barbato

La donna lascia un marito, Giuseppe, poi un fratello con disabilità, che accudiva ogni giorno con amore e dedizione, e due figlie, Paola e Carmen. I funerali si terranno presso la Chiesa di San Pietro Apostolo nel pomeriggio di oggi, alle 16. La donna ha scoperto la malattia improvvisamente alcuni mesi fa dopo una forte fitta all’altezza dell’addome. Purtroppo il tumore era già in uno stato avanzato e nonostante le chemioterapie per lei non c’è stato niente da fare.

Donna energetica e piena di vita, molto conosciuta a Parete, Anna Barbato lascia un vuoto enorme in chi ha avuto la fortuna di conoscerla. In queste ore si stanno moltiplicando messaggi di cordoglio anche sui social. “Anna, ti ricorderò per sempre con quella gioia che avevi e la tua voce forte quando passavi e mi salutavi con il tuo ‘buongiorno’. Hai lasciato due figlie meravigliose”, scrive Antonella.