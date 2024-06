Si trovava fuori casa quando si sarebbe sentito male. Gennaro Falco, 35 anni appena, è morto a Parete, città dove viveva da quando era nato.

Parete in lutto, Gennaro si sente male e muore a 35 anni

Le circostanze della tragedia sono ancora poco chiare. Il 35enne avrebbe accusato un malore nella serata di ieri, sabato 1 giugno, verso le 22 e 30. Presso il luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che però hanno potuto solo constatare il decesso del giovane.

Sopraggiunti poi i carabinieri, per i rilievi del caso e per accertare le cause naturali del decesso. La comunità di Parete è sotto choc per la prematura scomparsa di Gennaro: era nipote dell’assessore alle Politiche Sociali, Arianna Sabatino, ed era noto per la sua vecchia attività di fioraio. Sono già diversi i messaggi apparsi in queste ore sui social. “Ci conoscevamo da piccoli – scrive Iolanda – Tante ne abbiamo passate ma sempre uniti. Ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti voglio bene”.