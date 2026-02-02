Si è conclusa con l’ingresso in carcere una lunga vicenda giudiziaria legata a una serie di rapine aggravate commesse nella provincia di Napoli. Nella tarda mattinata di oggi lunedì 2 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Parete hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 55 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Parete, rapinatore seriale finisce in carcere: 55enne condannato a 18 anni

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, nato e residente a Napoli ma domiciliato di fatto a Parete, dovrà ora scontare una pena complessiva di 18 anni di reclusione per rapine aggravate commesse tra il 2015 e il 2020.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le operazioni sono state comunicate all’Autorità Giudiziaria competente.