Parete: l’incontro a Palazzo Ducale con il Generale Vadalà

“Spegni i fuochi…accendi il futuro!” È il tema al centro del convegno promosso dal Liceo Scientifico ‘Emilio Segrè’ e ospitato questa mattina nella sala del Palazzo Ducale di Parete.

All’evento hanno partecipato studenti, docenti e importanti esponenti istituzionali, tra cui il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la bonifica dei siti contaminati, insieme a sindaci, rappresentanti regionali e delle forze dell’ordine, per fare il punto sulla tutela del territorio, la sostenibilità e la lotta ai roghi e all’inquinamento.