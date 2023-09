Parete. Il giorno di Santa Maria segna l’inizio di una nuova stagione per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda, comproduttrice di Parete. Ieri nel corso della Santa Messa presso la parrocchia “San Pietro Apostolo”, il parroco e presidente del comitato Don Antonio Rosario Raimondo, ha elencato i componenti del comitato che sarà corpo organizzativo sui festeggiamenti 2024. Il vice presidente delegato sarà Saverio Pagano al suo secondo anno in questo ruolo.

I componenti in ordine di cognome saranno: Basile Luigi, Basile Raffaele, Bencivenga Nicola, Chianese Alessandro, Chianese Domenico, Chianese Pasquale, De Bernardo Carmine, De Cristofaro Vincenzo, Dell’Aversana Gennaro, Dell’Aversana Manfredi, Dell’Aversana Michele, Di Sarno Silvestre, Falco Domenico, Falco Francesco, Falco Ortensio, Falco Pasquale , Fusco Federico, Griffo Davide, Griffo Luigi , Griffo Raffaele, Martorelli Francesco, Martorelli Luigi, Meraglia Giovanni, Micillo Filippo, Pezone Massimo, Pezone Michelangelo, Pezone Pasquale, Pezone Pietro, Pezone Stefano, Picone Francesco, Picone Paolo, Piscitelli Gerardo, Sgueglia Antonio, Stefanelli Giuseppe, Taglialatela Giuseppe, Tamburrino Antonio, Tesone Tommaso, Torellini Emanuele, Torellini Francesco, Torellini Luigi, Vitale Luigi, Vitale Mattia.

L’altra buona notizia giunta nelle ultime ore in città è che il volo degli angeli entra a far parte dell’IPIC (Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania) ossia l’organo che tutela, favorisce, incentiva le tradizioni culturali regionali più importanti.

Approvato anche il progetto di restauro della cappella di Maria Santissima della Rotonda. I lavori saranno realizzati coi fondi della Regione Campania destinati all’architettura rurale per la “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”.