È un risveglio all’insegna del lutto quello che la comunità di Parete ha vissuto oggi, 15 gennaio. Bruno Orabona, 42 anni, è morto dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

Parete in lutto, Bruno muore a 42 anni

In queste ore i social sono inondati di messaggi di cordoglio e incredulità. Sono tanti i post dedicati a Bruno. Il giovane stava combattendo con coraggio contro un tumore, a cui ha dovuto arrendere nelle scorse ore. La famiglia Orabona è nota per gestire un noto hotel che si trova a Lusciano, Cappuccetto Rosso.

Domani i funerali

Le esequie del 42enne si terranno domani mattina, 16 gennaio, alle 11, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Tanti gli amici e i parenti che in queste ore stanno tornando a Parete, anche dal Nord Italia, per partecipare ai funerali.

I messaggi

“Sono sconvolto: ti ho ho visto crescere. Sono molto addolorato”, scrive Nicola. Commovente il messaggio di Vincenzo: “Non ci si può opporre alla morte. Ma io non voglio rassegnarmi e voglio continuare a parlarti perché so che puoi ascoltarmi: mi manchi amico mio, mancherai a tutti. Senza di te ci sembra di vagare nel vuoto, continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo finché vivremo”.