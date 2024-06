Parete. L’annuncio è avvenuto questa mattina accolto dalla gioia di un’intera comunità. Al termine della celebrazione delle ore 7,00, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, ha consegnato alla comunità di Parete una lettera nella quale annuncia che dal prossimo mese di settembre, la parrocchia di San Pietro Apostolo in Parete riceverà il titolo di Santuario Mariano diocesano di Maria SS. della Rotonda.

Tale provvedimento, oltre che ad essere stato richiesto dal parroco, va in sintonia con il culto e la devozione plurisecolare, l’affluenza di pellegrini e fedeli, le tante grazie da sempre attestate.

Questo momento sarà di fondamentale importanza per i devoti e la comunità in preparazione alle celebrazioni per la seconda Incoronazione che avranno luogo nella Pasqua 2025.