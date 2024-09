Parete. È stato annullato il concerto previsto per questa sera alla Parrocchia Santissima Trinità di Parete in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna che scioglie i nodi.

Confermati invece lo spettacolo pirotecnico e l’estrazione della lotteria previsti dalle ore 20,00 alle 22,00.

Ieri grande successo per la processione che ha attraversato alcune strade della città, con a seguito alcuni esponenti delle istituzioni e associazioni cattoliche del territorio.