Parete, domenica a Palazzo Ducale la presentazione del Marchio De.Co.

Parete. “La nostra identità passa attraverso i sapori e il saper fare della nostra comunità. Vi aspettiamo per iniziare insieme questo percorso di valorizzazione.”

La Consigliera delegata all’Agricoltura, Marisa Chianese, d’intesa con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza alla presentazione del Marchio De.Co.: Valorizzazione e Tutela delle Eccellenze Locali. Domenica 25 Gennaio 2026 alle ore 10,30 presso il Salone Nobile del Palazzo Ducale a Parete. L’amministrazione è lieta di invitare i cittadini, le associazioni, le imprese, gli artigiani e tutti gli operatori del settore alla presentazione ufficiale del marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine).

L’evento rappresenta un passo fondamentale per la tutela e la promozione delle attività agro-alimentari tradizionali e dei prodotti tipici del nostro territorio, in linea con il Regolamento regionale e le recenti delibere comunali.

Perché partecipare?

L’istituzione della De.Co. non è solo un atto formale, ma uno strumento di marketing territoriale volto a:

Proteggere le ricette e i prodotti unici della nostra terra (come la celebre fragola di Parete). Sostenere l’economia locale e il lavoro dei nostri artigiani e agricoltori. Garantire ai consumatori la tracciabilità e la qualità delle tradizioni paretane.

L’incontro vedrà la partecipazione delle autorità locali e della Commissione De.Co. preposta alla valutazione e alla nomina delle eccellenze che potranno fregiarsi di questo prestigioso marchio.

Interverranno:

Arch. Gino Pellegrino – Sindaco di Parete

Avv. Marisa Chianese – Presidente Commissione De.Co.

Dott. Agr. Ing. Ortensio Falco – Segretario Commissione De.Co.

COMUNICATO STAMPA