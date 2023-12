Botte ai bambini dell’asilo. Sono stati resi pubblici i filmati della maestra di 49enne di Casal di Principe accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni di una scuola paritaria di Parete.

Parete, asilo degli orrori: diffusi i video della maestra che prende a botte i bambini

La vicenda comincia lo scorso maggio quando sono venuti fuori i maltrattamenti inflitti dalla maestra ai piccoli alunni. La scoperta è stata fatta grazie alla tenacia di un bambino di tre anni e della sua mamma che ha cucito un microregistratore nei vestiti del piccolo. Il resto lo hanno fatto le telecamere della stessa scuola paritaria, poi acquisite dai carabinieri della locale stazione nel corso delle indagini coordinate dai magistrati della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli Nord in Aversa.

Uno dei familiari ha inviato i video al deputato Francesco Emilio Borrelli per chiedere che questa vicenda non cada nel dimenticatoio. “Ci auguriamo che il processo porti ad una condanna esemplare per la maestra, che fatichiamo a definire tale. Prendere a schiaffi dei bambini così piccoli è disumano – dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- Soprattutto chiediamo che questa vicenda faccia aprire bene gli occhi su un fenomeno che diventa sempre più diffuso e che quindi ci sia un monitoraggio costante”.