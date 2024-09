Un tesoro nascosto in casa, in un insospettabile appartamento in via Vicinale Torre a Parete. Soldi, pistole e orologi di lusso. A finire in manette Domenico Ferraro, 43 anni, accusato di detenzione di arma da fuoco e munizionamento.

Parete, blitz in casa: scoperto tesoro di 242mila euro, una pistola e 96 orologi di lusso

A condurre il blitz sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Gli specialisti della sezione Antirapina avevano una traccia da seguire e hanno deciso di effettuare un accertamento nella mattinata di ieri, 10 settembre. Dopo aver passato al setaccio ogni stanza dell’abitazione, i poliziotti hanno prima trovato una pistola calibro 7,65, 56 cartucce calibro 9 e 7,65. Poi hanno sequestrato 242mila euro e 96 orologi di lusso di varie marche.

Gli agenti della Squadra Mobile stanno ora esaminando i 96 orologi di lusso rinvenuti nell’appartamento in via vicinale Torre per appurarne la provenienza. Sotto alla lente della Scientifica c’è invece la pistola calibro 7,65 e i proiettili per capire il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue. Dopo essere stata informata la procura della Repubblica, sono scattate verifiche mirate delle forze dell’ordine.