Legata e violentata dal ragazzo di cui si fidava. È l’incubo vissuto da una 27enne di Parete che, ieri pomeriggio, ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto ai sanitari dell’ospedale Moscati di Aversa. Accompagnata dal padre, la giovane ha chiesto di essere sottoposta a una visita e agli accertamenti medici necessari.

Parete, 27enne legata e abusata dal fidanzato

I fatti, secondo quanto apprende Teleclubitalia, sono avvenuti ieri mattina a Parete. La giovane – stando al racconto della vittima – sarebbe stata abusata da un ragazzo di origine marocchina con il quale aveva una relazione sentimentale.

La 27enne è stata subito sottoposta agli esami previsti dal protocollo per le vittime di violenza sessuale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa che hanno avviato le indagini, dopo aver raccolto le testimonianze e tutte le prove necessarie per far luce sui dettagli dell’aggressione sessuale.

Il malore del papà

Oltre a quei drammatici momenti, ne è seguito un altro: il malore del genitore. Il padre della vittima, evidentemente provato e sotto shock, ha avuto un infarto mentre attendeva di ricevere notizie sulle condizioni della figlia. Il personale medico è intervenuto tempestivamente, trasferendolo d’urgenza nel reparto di cardiologia per le cure necessarie. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, e resterà sotto osservazione per le prossime ore.

Il report del Ministero

Secondo l’ultimo report del Ministero dell’Interno, nei primi sei mesi del 2024 si registrano in media 16 vittime di violenza sessuale al giorno, di cui il 91% sono donne. Un dato allarmante che evidenzia come la violenza di genere sia ancora una piaga profonda nel nostro Paese.