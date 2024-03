Al Fanuzzi di Brindisi il Giugliano non va oltre 0-0 nel match con i pugliesi fanalini di coda. Partita fortemente condizionata dall’inferiorità numerica per più di un’ora di gioco per l’espulsione di Romano al 18′. Tigrotti che salgono a 46 punti restando in zona play off.

Brindisi-Giugliano 0-0

Il Giugliano arriva a Brindisi per allungare la propria striscia positiva e per dare continuità alle ottime vittorie con Crotone e Turris. Solita formazione schermata daos0 Bertotto con il solo inserimento di Gladestony al posto di De Rosa. Pugliesi a caccia di punti salvezza nonostante una crisi ormai prolungata.

Partita che parte senza grande emoziona ma che trova il suo episodio determinante al 18′ con il Giugliano che resta in dieci per l’espulsione di Romano, rosso diretto per il centrocampista a Gialloblù per un entrata in ritardo con piede a martello. Inizia così una partita per gli uomini di Bertotto di grande sofferenza e attenzione tattica. Tigrotti che si affacciano in attacco con la conclusione di Ciuferri che si rivela debole. Brindisi che fatica nonostante la superiorità numerica. Giallo a Petrucci dopo un fallo. Nel finale di primo tempo spavento per il Giugliano con Petrucci che mette in mezzo per Bagatti che va ad un passo dal vantaggio. Finisce un primo tempo piuttosto sofferto.

Nella ripresa accade ancora meno al Fanuzzi. Il Giugliano però ha la sua più grande occasione con Salvemini si fa respingere la sfera da Antonino in area, Giorgione a porta vuota la mette alta sprecando una grande occasione. Gara difficile per gli uomini di Bertotto che devono soffrire nella ripresa e il Brindisi sfiora il vantaggio in due occasioni nel finale con Bunino che colpisce di testa e trova solo l’esterno della rete. Ancora il numero nove brindisino vicino al vantaggio, nei minuti di recupero ma di testa non riesce a colpire sorpreso dall’intervento a vuoto di Cargnelutti. Finisce così con uno scialbo 0-0 tra Brindisi e Giugliano. Pugliesi che rimangono ancora all’ultimo posto della classifica, tutto sommato buon punto per il Giugliano che sale a 46 punti restando all’ottavo posto in classifica

Tabellino



Brindisi (3-5-2): Antonino; Gorzelewski; Merletti; Monti; Valenti (Opoola dal 27’ st); Bagatti (Pagliuca dal 27’ st); Petrucci (Speranza dal 18′ st); Labriola; Falbo (Galazzini dal 1’ st); Vantaggiato (Bunino dal 18′ st); Guida.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Romano; Salvemini (Di Dio dal 35’ st); Oyewale; Berdoccio; Valdesi (Barba dal 35’ st); Caldore; Cargnelutti; Ciuferri (De Sena dal 25’ st); Balde (Giorgione dal 1’ st).