I carabinieri della locale compagnia hanno intensificato i controlli nel cuore della movida di Bagnoli e Posillipo, concentrando l’attenzione sui locali notturni fino all’alba.

Controlli alla viabilità

Le operazioni hanno incluso controlli a tappeto con l’etilometro sui clienti in uscita dai locali. Il bilancio è di tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 11 sanzioni emesse (per cinture di sicurezza non allacciate, revisioni scadute e mancanza di copertura assicurativa) per un totale di oltre 3mila euro.

L’attività di controllo ha portato alla denuncia di 5 parcheggiatori abusivi, tutti recidivi nel biennio e sottoposti a Dacur.

Controlli agli esercizi commerciali

I carabinieri, insieme al personale dell’Asl e del Nil di Napoli, hanno eseguito controlli anche negli esercizi commerciali. Su dodici attività ispezionate, spicca il caso di una nota trattoria gourmet di Posillipo, dove sono stati sequestrati 350 chili di alimenti non tracciati o mal conservati, con una sanzione di 4.500 euro inflitta al titolare per violazioni igienico-sanitarie.

Analogamente, è stata sospesa l’attività di un noto forno in piazza San Luigi, con il sequestro di 110 chili di alimenti e sanzioni per 3.500 euro.

Durante i controlli è emerso anche il lavoro nero: in un locale notturno di via Coroglio sono stati scoperti 6 lavoratori non regolari, con sanzioni ammontanti a 25mila euro.

Cinque giovani segnalati per droga

Diverse perquisizioni personali hanno portato alla denuncia di tre individui per reati vari, inclusi il possesso di un coltello a scatto e di marijuana.

Infine, cinque giovani sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, riflettendo l’importanza di tali controlli non solo per la sicurezza stradale ma anche per il mantenimento dell’ordine pubblico e della salute pubblica.