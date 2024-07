Omicidio nella tarda serata di mercoledì 3 luglio a Pannarano, in provincia di Benevento, vicino Montesarchio. Un uomo di 59 anni ha ucciso il fratello a coltellate dino a squarciargli la gola per poi decapitarlo.

Pannarano, uccide il fratello a coltellate e lo decapita

Autore dell’efferato delitto è Benito, che al culmine di una lite consumata all’interno dell’abitazione di via Piano col fratello maggiore, Annibale, ha afferrato un coltello e l’ha colpito ripetutamente al corpo. Uno dei fendenti ha raggiunto la gola e la ferita sarebbe stata così profonda da recidere la testa del malcapitato.

L’omicida avrebbe telefonato ai carabinieri per autodenunciarsi come l’autore del folle e macabro gesto. A quel punto sono intervenuti sul posto sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ancora sconosciute il movente che ha portato al fratricidio.