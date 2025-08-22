Panini e trippa in pessime condizioni igieniche, sequestri e multe a Torre del Greco

Sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori al centro di una vasta operazione dei carabinieri, che nelle ultime ore hanno effettuato controlli a tappeto in diversi esercizi commerciali di Napoli e provincia.

I militari della compagnia di Torre del Greco, insieme al Nas di Napoli, hanno passato al setaccio numerose attività, con particolare attenzione alla vendita ambulante di prodotti alimentari. In una paninoteca sono state riscontrate gravi carenze igieniche e irregolarità sulla tracciabilità dei cibi: sequestrati 20 chili di prodotti e inflitta una sanzione da 3mila euro al titolare. Problemi igienici anche per una venditrice di trippa, multata per 2mila euro per la mancata applicazione delle procedure HACCP.

Controlli anche a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, dove i carabinieri della compagnia Napoli Centro, con il supporto del Nil, hanno ispezionato un ristorante. Qui è emerso che il personale non aveva sostenuto le visite mediche di idoneità né ricevuto formazione adeguata in materia di sicurezza sul lavoro. Per la titolare è scattata una multa da 2.500 euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire maggiore sicurezza ai consumatori e rispetto delle normative.