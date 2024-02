Il consiglio comunale di Palma Campania ha respinto la mozione di sfiducia avanzata dall’opposizione del consiglio comunale, a seguito delle indagini giudiziarie coinvolgenti il sindaco Nello Donnarumma, portando alla nomina di Italia Ferraro, vice sindaco pro tempore, alla guida della città.

Palma Campania, dopo l’arresto di Donnarumma la maggioranza boccia nuove elezioni

La minoranza ha sollevato preoccupazioni sulla capacità di Donnarumma di mantenere il suo ruolo, suggerendo un ritorno alle urne per la città. Mimmo Rainone ha sottolineato la necessità di un cambiamento alla luce delle recenti vicende giudiziarie. Per Rainone: “La nostra proposta di mozione di sfiducia era un’opportunità per Palma Campania di voltare pagina e rinnovarsi. Invece, la maggioranza ha scelto di ignorare gli appelli della comunità, dimostrando un attaccamento al potere piuttosto che un vero interesse per il benessere dei cittadini.

Ha inoltre aggiunto: “Non possiamo permettere che questa situazione continui. È fondamentale restituire la parola ai cittadini attraverso nuove elezioni, per liberare il comune da queste ombre e iniziare un nuovo capitolo di trasparenza e dedizione al servizio pubblico.”

La maggioranza ha fermamente rigettato queste accuse, sostenendo di voler proseguire nel mandato conferitogli dalla popolazione di Palma Campania. Questa decisione, secondo l’opposizione, ignora le loro richieste di dimissioni e di nuove elezioni. La minoranza accusa, quindi, la maggioranza di voler occultare gli eventi recenti e di non agire nell’interesse della città. Dal canto suo, la maggioranza ribadisce la sua legittimità e impegno a governare, fiduciosa nel corso della giustizia.