Sembra la trama di un film sci-fi. E invece è accaduto per davvero: a Palinuro, nel comune di Centola, in Cilento, un polpo ha agguantato con i suoi tentacoli un cucciolo di cane tra gli scogli e l’ha trascinato in acqua facendolo affogare.

Palinuro, polpo “killer”: trascina cane in mare e lo uccide

Secondo quanto ricostruisce “Il Mattino”, il cagnolino protagonista della storia è caduto tra gli scogli. I suoi lamenti hanno attirato i passanti che avrebbero provato a tirarlo fuori da lì. Dopo i vani tentativi, hanno allertato persino Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto della provincia di Salerno. Tuttavia, proprio durante l’operazione di recupero dell’animale, un polpo avrebbe afferrato il cucciolo e l’avrebbe trascinato dallo scoglio in acqua facendo annegare.

Una scena “horror” che ha scosso i cittadini presenti, accorsi sugli scogli per sostenere moralmente l’attività dei soccorritori. Quando il cucciolo sarebbe stato poi riportato in superficie, purtroppo non respirava più. E’ morto per annegamento. “Non ho mai visto niente di simile – racconta un testimone – il mollusco probabilmente si nascondeva tra gli scogli. Ha afferrato il cagnolino con le sue ventose e l’ha portato via come una preda”.