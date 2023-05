Pattuisce due ore di compagnia con una escort. La donna, però, lo invita ad andarsene prima del tempo e lui chiama i carabinieri. E’ quanto accaduto a Vercelli. Protagonista della vicenda un uomo di 32 anni.

Paga per due ore con un’escort: lei interrompe prima e lui chiama i carabinieri

Il prezzo concordato era di 150 euro. Cliente e prostituta hanno cominciato a consumare un rapporto intimo finché non ha bussato alla porta un parente di lei. A quel punto l’escort si è rivestita, ha fatto entrare l’ospite e ha invitato il 32enne a rivestirsi con la promessa di consumare la “sessione” in un altro momento.

Ne è nato un litigio: il ragazzo non ne ha voluto sapere ed è scoppiato un diverbio in presenza dell’ospite. Il 32enne a quel punto, di fronte al rifiuto della donna di spogliarsi di nuovo e riprendere il rapporto sessuale, ha deciso di chiamare i carabinieri.

L’arrivo dei militari dell’Arma

I militari, giunti sul posto lo hanno trovato in strada: il ragazzo ha fornito la sua versione e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine affinché l’escort rispettasse l’accordo o restituisse metà del compenso già pagato. I carabinieri, però, hanno potuto fare ben poco: la vicenda infatti non aveva alcun rilievo penale. il 32enne ha dovuto così calmarsi e rientrare a casa evitando che la delusione degenerasse in rissa.