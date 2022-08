Sono a lavoro per ripristinare il buco e sistemare il danno ricevuto i titolari dell’Ottica Parisi a seguito del furto mentre l’attività era chiusa per ferie. Non solo occhiali e i prodotti in vendita, ma i balordi hanno portato via anche strumenti e attrezzature per il lavoro. Intanto questo è il secondo episodio che ha scosso la città. Dopo l’attentato allo Chalet del Centro, il furto scoperto ieri è stato l’ennesimo fatto che ha gettato il commercio locale nello sconforto.

Solidarietà e rabbia. I commercianti a gran voce da sempre chiedono maggior controllo. Al caro bollette si aggiunge anche la paura e l’incertezza, mentre in quella che era un tempo una delle principali vie dello shopping è crisi: sempre piu’ locali chiusi che quelli che scommettono sul territorio e aprono.