Morire per una crisi respiratoria. È la tragica storia di Francesco, 7 anni tra pochi giorni. Il piccolo, originario di Codevingo, in provincia di Padova, è deceduto stamattina mentre veniva trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico della città veneta.

Padova, Francesco muore a 6 anni dopo crisi respiratoria

Da qualche giorno era positivo al Covid-19. Il 27 aprile aveva fatto un tampone, a Chioggia, per capire se i suoi sintomi fossero riconducibili all’infezione. E così aveva scoperto di aver contratto il virus. Il periodo di quarantena sembrava trascorrere serenamente, poi però si è verificato quello che mai nessuno si sarebbe mai immaginato che accadesse.

Questa mattina i genitori, vedendo che il figlio non riusciva a respirare, hanno chiamato subito il 118. Al loro arrivo i sanitari hanno trovato il piccolo privo di conoscenza a seguito di una crisi respiratoria. Gli operatori del 118 di Piove di Sacco lo hanno caricato in ambulanza e, durante il tragitto, è deceduto prima che i medici potessero visitarlo. In ospedale è arrivato alle 5 e 50 di questa mattina, ma oramai era già tardi. Non è stato possibile quindi strapparlo alla morte.

Il pm di turno ha richiesto un approfondito riscontro diagnostico con conseguente autopsia sulla salma per accertare le cause della morte del bambino. Lascia i genitori e una sorellina.