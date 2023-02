Torna la pace tra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori. Dopo il botta e risposta tra entrambi le parti, pare che ora ci sia stato un chiarimento. A testimoniarlo sono una serie di stories e video che il gruppo ha postato sui social a margine di alcuni eventi legati alla Milano Fashion Week.

Pace fatta tra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori

“Amm’ apparat” scrive l’influencer nel mostrare un selfie scattato con alcuni del cast della fortunata serie. Giulia Salemi, circa una settimana fa, nel corso di un programma radio aveva dichiarato: “A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”.

“Vi offro una pizza”

La reazione di alcuni attori fu immediata, ma la Salemi chiarì: “Facciamo una premessa, ero al mio primo giorno di ciclo, sto vivendo giorni difficili e anche per uno spillo che cade divento matta. Detto ciò, mi sono detta ‘ma cosa ho fatto?’, non me ne sono resa conto oggettivamente, ho parlato un po’ in maniera randomica e mi sono auto-analizzata tutto il giorno per capire perché mi sono uscite quelle cose”.

“Io praticamente quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice, speaker radiofonica e influencer – aggiunse l’influenzar -. Io sono una stra-fan, amo Mare Fuori veramente, faccio le 3 di notte per vederlo. Empatizzo con loro, piango con loro. In quel momento ero una fan 15enne, mi sono sentita ignorata totalmente ed evidentemente mi è rimasto lì essendo permalosa”.

“Sono dei ragazzi bravissimi – proseguì Salemi – e io ho rosicato in quei momenti, mi dispiace per la situazione che si è creata. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ragazzi vi offro una pizza quando volete per farmi perdonare, ero un po’ con la luna storta”.

