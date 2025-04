Si chiamava Lucia Iervolino la donna di 30 anni morta ustionata a Ottaviano. L’allarme è stato dato dal marito, che ha chiamato i soccorsi nel tentativo di salvarla. Nonostante il rapido trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Ottaviano, 30enne muore ustionata: giallo sulla dinamica. Sentito il marito

Non è chiaro se si sia trattato di un incidente domestico o meno. Sull’evento stanno indagando i carabinieri, sotto la supervisione della Procura di Nola. Il marito della vittima è stato sentito dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre l’abitazione in cui si è consumato il dramma è stata sequestrata per ulteriori approfondimenti.

La coppia ha una figlia, che al momento dell’incendio si trovava insieme al papà. Sotto choc la comunità di Ottaviano. L’appartamento in cui si è consumata la tragedia si trova in via Ferrovie dello Stato.