Stop per Victor Osimhen: l’attaccante del Napoli è stato costretto a lasciare l’allenamento mattutino nel ritiro di Castel di Sangro.

Problemi alla caviglia, Osimhen si infortuna

Mentre si rincorrono i rumors di mercato su un possibile futuro in Arabia Saudita del calciatore nigeriano, questa mattina è arrivata la notizia di un infortunio che potrebbe allontanarlo dai campi di calcio per qualche giorno. Per lui un trauma distorsivo alla caviglia destra, procurato durante uno scontro in partitella con un compagno di squadra.

Osimhen ha lasciato il campo con ghiaccio applicato alla caviglia e accompagnato dallo staff medico azzurro. L’infortunio dovrebbe tenerlo fuori solo per qualche giorno. Non ci dovrebbero essere problemi per l’esordio di Frosinone in campionato. Ma oltre alla condizione fisica l’altro ostacolo con cui dovrà fare i conti la sua permanenza in azzurro arriva direttamente dall’Arabia Saudita: un’offerta monstre da 40 milioni di euro l’anno.