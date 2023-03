Ha perso il suo amuleto. Durante la sua trasferta in Nigeria per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, il cannoniere del Napoli, Victor Oshimen, ha smarrito la sua mascherina. Per tanti tifosi del Napoli, scaramantici per natura, un brutto segno a cui rimediare molto presto.

Oshimen perde la mascherina: tifosi del Napoli in ansia

E’ diventato uno dei simboli di questo campionato. L’attaccante nigeriano, come un eroe macherato, che porta alla vittoria il Napoli a suon di gol mostrando alle telecamere il suo portafortuna che gli cerchia gli occhi di nero. Indossata per proteggersi il volto dopo una frattura alla zigomo avuta a San Siro nel novembre 2021, la mascherina di Oshimen è destinata a diventare una delle icone di questo terzo scudetto (scongiuri permettendo). Continua a portarla, anche se non ne ha più bisogno. Ora è arrivato l’imprevisto: durante le qualificazioni della coppa d’Africa con la sua nazionale, l’attaccante l’ha persa.

Così domenica allo stadio Maradona, contro il Milan, in una delle sfide decisive per lo scudetto, il numero 9 dovrà fare a meno del suo talismano speciale. Ma dopo questa giornata di campionato, riuscirà subito a rimpiazzare il suo amuleto. Infatti il campione nigeriano al suo rientro in città ha contattato la casa farmaceutica produttrice, che proverà ad accontentarlo a tempo di record. Non solo i tifosi, ma anche i commercianti richiedono il ritorno dell’attaccante “mascherato” sul campo di calcio per rilanciare subito la vendita di gadget e prodotti alimentari ispirati alla forma della maschera di Oshimen.