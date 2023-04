Arezzo sconvolta dopo la tragedia accaduta questa note. Un uomo di 38 anni, Jawad Hicham, marocchino ma da tempo residente in Italia, ha ucciso a coltellate la compagna 35enne Sara Ruschi e la suocera 76enne Brunetta Ridolfi nell’appartamento dove la coppia viveva con due figli, un sedicenne e una bambina di due anni.

Orrore in casa, 38enne uccide moglie e suocera davanti ai due figli

La donna anziana è morta praticamente subito. Sara, invece, è deceduta in ospedale a causa della gravi ferite riportate. “Le ho ammazzate, le ho ammazzate”, ha dichiarato l’uomo sotto shock uscendo dall’abitazione. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia, che a quanto pare è stata chiamata dal figlio più grande della coppia subito dopo l’accoltellamento, avvenuto nella notte.

Secondo le testimonianze del vicinato la relazione tra Sara e Jawad non sarebbe stata lineare. Ci sarebbero stati contrasti e rappacificazioni, al momento vivevano sotto lo stesso tetto dell’appartamento di via Varchi, assieme ai due figli. Con loro anche la madre di lei, Brunetta, residente a Case Nuove di Ceciliano, ma spesso presente ad Arezzo per dare una mano nella gestione della casa e dei figli della coppia. E nel corso della tragica, scorsa nottata, anche lei – assieme alla figlia Sara – è rimasta vittima della furia brutale delle coltellate di Jawad.