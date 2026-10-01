Orgoglio partenopeo: Angelica Gioia ai Mondiali del Benessere in Azerbaigian

Giugliano. C’è stato un pezzo di Napoli e della Campania sul palcoscenico mondiale del benessere grazie alla giuglianese Angelica Gioia. Unica atleta a rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali di massaggi in Azerbaigian lo scorso 5 e 6 settembre2026. Angelica ha portato in gara i colori azzurri e l’orgoglio della sua terra dopo una carriera straordinaria, già scandita da ben 14 titoli vinti. Un traguardo che dimostra come continuità, allenamento e disciplina ai massimi livelli possano spalancare le porte della scena internazionale. Il suo percorso è motivo di grande fiero riscatto per il territorio dell’area nord di Napoli, da sempre capace di esprimere talenti puri pronti ad affermarsi ben oltre i confini nazionali. Quando una professionista napoletana conquista il mondo, a viaggiare con lei non è solo il tricolore, ma l’anima della terra da cui è partita. Ad Angelica si aprono ora nuove sfide da affrontare.