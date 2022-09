Napoli. Il valore dei professionisti, del lavoro, della competenza, della conoscenza e del dialogo, è al centro del programma e delle azioni che, attraverso il contributo di tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti, “Valore +” intende intraprendere nel prossimo quadriennio per l’indispensabile rilancio e riaffermazione del ruolo sociale della figura professionale dell’architetto.

Dichiara Lorenzo Capobianco (capolista): “Le Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Napoli per il quadriennio 2022/26, cadono in un momento in cui l’attuazione di una reale e profonda transizione energetica ed ecologica è un’esigenza improcrastinabile. Progetti e risorse del PNRR costituiscono anche il migliore strumento per la riaffermazione della centralità e del valore della professione dell’architetto che non possiamo più permettere che sia marginalizzata e che deve essere raggiunta attraverso un lavoro aperto alla condivisione ed al contributo di tutti”.

Un gruppo costruito attraverso un lavoro di sintesi per il raggiungimento di quella unità che riesce a fare delle differenze ricchezza e valore aggiunto con particolare attenzione alla voce ed alle specifiche istanze del territorio. Sottolinea la candidata Marianna Amato: “I primi punti dell’agenda di lavoro della nostra lista, vanno dalla semplificazione delle procedure alla riforma delle competenze professionali passando per l’implementazione dei servizi offerti agli iscritti, la riforma dei crediti formativi e la promozione dei Concorsi di Architettura”.

COMUNICATO STAMPA