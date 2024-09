Lo scorso 10 settembre il sindaco di Aversa Francesco Matacena aveva firmato un’ordinanza sulla raccolta rifiuti per disciplinare al meglio la cosiddetta “raccolta porta a porta”. La differenziata nella città normanna si fa da anni, ma non sempre è stata fatta nel modo corretto.

Ordinanza su raccolta rifiuti ad Aversa. Consigliere Carratù: “Provvedimento insufficiente”

Nel provvedimento a firma di Matacena si legge, infatti, che il nuovo calendario – in cui sono inseriti giorni e orari in cui conferire i rifiuti negli appositi bidoncini – è stato redatto ex novo poiché è stato riscontrato che “molte utenze conferiscono i rifiuti senza provvedere ad una corretta separazione dei rifiuti esponendo i sacchetti in tutte le ore del giorno senza rispettare le frazioni previste nel giorno di raccolto”, come si legge nell’ordinanza.

Le polemiche, però, non sono mancate. Secondo il consigliere di minoranza, Dino Carratù, il provvedimento sarebbe insufficiente, perché mancherebbero controlli serrati da parte della società che gestisce la raccolta rifiuti in città e anche gli appositi bidoni e bidoncini che dovrebbero essere distribuiti ai cittadini e ai commercianti.