Il governatore Vincenzo De Luca è pronto a prorogare l’ordinanza sui dispositivi di protezione individuali in scadenza domani, 31 ottobre. Dunque, l’uso della mascherina resta obbligatorio in situazioni di assembramenti e in ogni luogo non isolato come nei centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento nonché in fila, nei mercati, nelle fiere e nei contesti di trasporto pubblico anche all’aperto come traghetti, battelli, navi.

La situazione Covid

Fra le regioni con l’incidenza più alta dei contagi la Campania è al 56,9 (36 nella settimana precedente), il Lazio al 56,1 (contro il 38,4), e Trento al 55,4 (contro 38). Il valore più basso è quello della Sardegna con 11,2 (da 7,9), il Molise 20,6 che però segna un valore quasi raddoppiato rispetto a 11,5 della settimana prima e la Basilicata 21,4 (contro 18,4).