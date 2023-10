Questa notte, tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, ritorna l’ora solare. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, dalle 3:00 alle 2:00, regalando agli italiani un’ora in più di sonno. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo, quando si verificherà un altro cambio d’orario.

Ora solare 2023, stanotte si cambia: a che ora spostare le lancette

Molti dispositivi digitali collegati a Internet effettueranno questo aggiornamento automaticamente, semplificando il processo per molti di noi. Tuttavia, gli orologi più tradizionali richiederanno un adeguamento manuale.

Il fine principale del cambio da ora legale a ora solare è sfruttare al massimo la luce solare e ridurre l’uso di illuminazione artificiale, risparmiando energia. In un periodo di crescente crisi energetica e aumento delle bollette, la proposta di mantenere l’ora legale per tutto l’anno ha guadagnato terreno. La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) è tra coloro che hanno proposto questa idea, sottolineando i vantaggi potenziali in termini di risparmio energetico per le famiglie.

Il ritorno all’ora legale avverrà nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2023, alle ore 2:00, momento in cui le lancette dell’orologio avanzano di sessanta minuti, portando maggior luce diurna. Tuttavia, la discussione sull’utilità di questo passaggio persiste, specialmente in considerazione della crisi energetica attuale. La proposta di estendere l’ora legale a tutto l’anno è stata avanzata più volte, con l’obiettivo di massimizzare i benefici derivanti dall’utilizzo della luce naturale.