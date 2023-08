Scoperta a Casagiove casa a luci rosse. I carabinieri della stazione di Casagiove hanno fatto irruzione in una casa del sesso nel centro della città de casello di Caserta Nord.

Casagiove, scoperta una casa di appuntamenti

I militari dell’Arma – come riporta Casertace – sono intervenuti a seguito di una segnalazione e hanno effettuato un servizio per verificare l’esistenza di un’attività di prostituzione in un appartamento del casertano. Il controllo ha permesso di accertare la presenza di una donna straniera sorpresa nella sua attività di meretricio.

All’interno è stato identificato anche un uomo che aveva appena consumato un rapporto sessuale. Si tratterebbe di un noto professionista della zona. I carabinieri hanno anche ritrovato diversi oggetti utilizzati per gli incontri hot.

La denuncia

La presunta responsabile della casa di appuntamenti è stata sottoposta ad identificazione e sarà denunciata per la violazione della legge sugli stranieri. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare soggetti che hanno consentito e favorito l’attività posta in essere.