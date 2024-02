Con l’avvicinarsi del Carnevale, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli a difesa del settore dei beni e dei servizi, mirando a contrastare il commercio di articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, soprattutto per i più piccoli. A Salerno e in provincia sono già oltre 42mila i prodotti non conformi sequestrati.

La Guardia di Finanza sequestra oltre 42mila prodotti di Carnevale non conformi alle regole

In una serie di operazioni mirate, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania hanno individuato e posto sotto vincolo cautelativo quasi 2.000 articoli privi delle necessarie certificazioni e informazioni di sicurezza in un esercizio commerciale Vallese.

In una seconda azione, i Finanzieri della Tenenza di Sala Consilina hanno sequestrato complessivamente oltre 32.000 prodotti, tra maschere, coriandoli, gadget e travestimenti, anch’essi privi delle doverose informazioni di sicurezza.

Ultimo intervento a Sapri, dove i militari della Tenenza hanno individuato un’attività commerciale con circa 9.000 pezzi. Tra questi vi erano numerosi accessori da Carnevale non conformi al Codice del Consumo.

In totale, sono stati tolti dal mercato oltre 42.000 prodotti, e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’applicazione delle sanzioni amministrative, che possono variare da un minimo di 250 a un massimo di 30.000 euro.

La vigilanza sulla commercializzazione di prodotti conformi agli standard CE e nazionali è fondamentale per la salute e sicurezza dei consumatori oltre che per tutelare gli operatori economici onesti.